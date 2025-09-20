Англія

Керманич Челсі прокоментував підготовку до Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі зіграє гостьовий матч проти Манчестер Юнайтед у п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги.

Напередодні гри головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска поділився власними очікуваннями від протистояння.

"Я думаю, що гра в середу — це була звичайна гра, із точки зору того, що це гра Ліги чемпіонів, це виїзна гра проти Баварії, і ми знали, що це буде важка гра. Ми старались зіграти її якнайкраще.

Я думаю, що частину гри ми провели дуже добре, але зрештою, безумовно, є речі, які ми можемо зробити краще, але як зробили.

Ми, звичайно, не любимо програвати, але моє відчуття після гри було хорошим, зрештою нічого критичного не сталось, і ми збираємось зіграти свою роль у цьому змаганні.

Я був у ситуації Рахіма Стерлінга та Акселя Дісасі як гравець, і я точно знаю, що це не найкраще відчуття для гравця, тому що якщо ти — футболіст, і це означає, що ти хочеш тренуватись та грати у футбол, але ситуація є такою, якою вона є на даний момент, і я знаю, що клуб дає їм можливість працювати правильно, і це єдине, що я можу сказати.

Я знаю, що вам подобається і ви хочете про це поговорити, але це стосується не лише Челсі. Це стосується будь-якого клубу світу, можу вас запевнити. Італія, Іспанія, Англія, Франція, США, Бразилія, будь-який клуб світу. Коли з якоїсь причини гравець і клуб не знаходять жодного рішення, то ви даєте гравцеві всі інструменти для проведення тренувань і для всього іншого, але якщо він не залучений до гри в команді, то він не залучений до гри в команді.

Моєму батькові 75 років, і він 50 років був рибалкою, працюючи з другої години ночі до десятої ранку. Це важко.

Тиск на Аморіма? Єдине, що я можу сказати, це те, що я дуже ціную роботу Рубена. Я дивився ігри Рубена ще з часів його роботи в Спортінгу. Він чудовий менеджер. Як і всі менеджери, коли починаєш новий проект, іноді може бути трохи більше або трохи менше труднощів, але в кінці все одно буде важко. Я не маю жодних сумнівів, що він фантастичний менеджер.

Я думаю, що завжди важко грати з Юнайтед на виїзді на їхньому стадіоні, Олд Траффорд. Тому я не думаю, що зараз саме слушний момент, чи наступний рік буде слушним моментом, чи минулий рік був слушним моментом для того, щоб ми зупинили свою невдалу серію тут. Це завжди важко зробити.

Це складна команда, це складний стадіон. Я дивлюсь ігри, які вони грають цього сезону. Деякі з ігор не відповідають їхньому результату з точки зору рівної гри проти Сіті. До рахунку 0:1, 0:2 вони залишались у грі. Коли гра не була на висоті, у них було кілька шансів забити та вийти вперед за рахунком. Тож це буде важка гра.

У Коула все гаразд. Зараз у нас буде тренування. Ми повернулись додому вчора. Тож нам потрібно оцінити деяких гравців. У нас є певні сумніви. Але ми не проводили жодних тренувань з моменту гри в середу. І побачимо, як піде.

Якщо ви запитаєте мене, то я б безсумнівно віддав перевагу матчу Ліги чемпіонів. Але водночас реальність така, що у суперників є цілий тиждень на підготовку до гри. А ми зіграли гру два дні тому, 48 годин тому. Але знову ж таки, я б віддав перевагу матчам Ліги чемпіонів.

Особисто на мене тисне ця прийдешня гра, і я хочу спробувати її виграти. Але це не тому, що ми не виграли у Брентфорда і програли Баварія до цього, а тому, що в цій грі я відчуваю більший тиск. На мене завжди тиснуть, бо ми хочемо виграти всі ігри.

І знову ж таки, я думаю, що Баварія на виїзді, ПСЖ на виїзді та Барселона на виїзді, мабуть, були б найгіршими варіантами для першої гри в Лізі чемпіонів. Але ми були там, ми змагались віч-на-віч. І побачимо, що буде в наступній грі.

Перш за все, у Юнайтед є бажання виграти цю гру. Коли тобі важко, наступна гра — це та, яку ти хочеш виграти. Бажання обіграти Челсі вдома, перед їхніми вболівальниками. Тож є всі причини, які можуть бути дуже важливими для них.

Гарначо? У останніх двох іграх він дуже добре грав інсайдом. Він може бути дуже доречним у другому таймі. Я пояснив йому це днями в матчі проти Баварії. Ми адаптуємо наш стиль під те, що ми хочемо бачити від вінгера. Тепер, якщо він готовий вийти в стартовому складі завтра, я думаю, що він готовий грати.

Я не знаю, що з ним сталось у Юнайтед. Це питання до вболівальників, а не до мене. Так, це завжди важко. Днями в матчі проти Баварії Кукурелья щоразу, коли торкався м'яча, був освистаним. Але треба також навчитися справлятись із такими речами", — заявив італійський фахівець.

Матч Манчестер Юнайтед — Челсі відбудеться 20 вересня, о 19:30.