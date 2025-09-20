Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував форму зіркового новачка.

Німецький атакувальний півзахисник Флоріан Вірц цього літа долучився до складу англійського Ліверпуля за 125 млн євро в якості трансферу з леверкузенського Баєра.

Однак наразі за чотири туру Прем’єр-ліги на рахунку 22-річного виконавця так і не з’явилось результативних дій, що спричинило питання щодо адаптації гравця на адресу головного тренера "червоних" Арне Слота.

"Флоріан Віртц — митець. Із кожною грою він стає все краще і краще.

Він завжди шукає м'яч, навіть якщо бувають моменти, коли він міг би грати краще.

Нам не потрібно вчити його грати у футбол. Йому просто потрібно адаптуватись до інтенсивності Прем'єр-ліги", — заявив нідерландський фахівець.

Дербі Ліверпуля проти Евертона на Енфілді почнеться о 14:30.