Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Евертон.

Ліверпуль та Евертон зіграють у Мерсісайдському дербі в рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Арне Слот, після перемоги над мадридським Атлетіко (3:2), залучив до стартового складу Бредлі та Керкеза на флангах оборони, тоді як Мак Аллістер гратиме в центрі поля, а Екітіке очолить атаку.

Девід Моєс, на тлі нічиєї проти бірмінгемської Астон Вілли (0:0), використав із перших хвилин Миколенка на лівому фланзі оборони, тоді як Гарнер гратиме в опорній зоні.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Собослаї, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Гакпо.

Запасні: Мамардашвілі, Гомес, Ендо, Вірц, Ісак, Джонс, Робертсон, Фрімпонг, Нгумоа.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дьюзберрі-Голл, Гріліш — Бету.

Запасні: Траверс, Паттерсон, Макніл, Баррі, Діблінг, Коулман, Алькарас, Азну, Іроегбунам.



Гра Ліверпуль — Евертон почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.