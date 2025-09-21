Голи Сантамарії та Дуро принесли кажанам важливу перемогу на Местальї.
Валенсія - Атлетік Більбао, Getty Images
21 вересня 2025, 00:22
У матчі п’ятого туру Ла Ліги Валенсія здобула перемогу над Атлетіком із Більбао з рахунком 2:0. Зустріч відбулася на стадіоні Месталья.
Гості залишилися вдесятьох уже на 54-й хвилині після вилучення Дані Вівіана, чим господарі скористалися у другому таймі. Спершу Баптіст Сантамарія відкрив рахунок на 73-й хвилині, а в компенсований час Уго Дуро подвоїв перевагу та остаточно закріпив успіх своєї команди.
Після цієї перемоги Валенсія має сім очок у турнірній таблиці, тоді як Атлетік з дев’ятьма пунктами зберігає місце у верхній частині Ла Ліги.
Валенсія — Атлетік Більбао 2:0
Голи: Сантамарія, 73, Дуро, 90+3
Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Діакабі, Гая (Васкес, 71) — Ріоха (Бельтран, 71), Сантамарія, Герра, Лопес (Дуро, 71) — Раба (Рамазані, 64), Данжума (Алмейда, 80)
Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Гомес, 68), Хаурегісар — Наварро (Саннаді, 68), Сансет (Весга, 68) — Вільямс, Беренгер (Лапорт, 64)
Попередження: Ріоха — Наварро
Вилучення: Вівіан, 57