Іспанія

Голи Сантамарії та Дуро принесли кажанам важливу перемогу на Местальї.

У матчі п’ятого туру Ла Ліги Валенсія здобула перемогу над Атлетіком із Більбао з рахунком 2:0. Зустріч відбулася на стадіоні Месталья.

Гості залишилися вдесятьох уже на 54-й хвилині після вилучення Дані Вівіана, чим господарі скористалися у другому таймі. Спершу Баптіст Сантамарія відкрив рахунок на 73-й хвилині, а в компенсований час Уго Дуро подвоїв перевагу та остаточно закріпив успіх своєї команди.

Після цієї перемоги Валенсія має сім очок у турнірній таблиці, тоді як Атлетік з дев’ятьма пунктами зберігає місце у верхній частині Ла Ліги.

Валенсія — Атлетік Більбао 2:0

Голи: Сантамарія, 73, Дуро, 90+3

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Діакабі, Гая (Васкес, 71) — Ріоха (Бельтран, 71), Сантамарія, Герра, Лопес (Дуро, 71) — Раба (Рамазані, 64), Данжума (Алмейда, 80)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Гомес, 68), Хаурегісар — Наварро (Саннаді, 68), Сансет (Весга, 68) — Вільямс, Беренгер (Лапорт, 64)

Попередження: Ріоха — Наварро

Вилучення: Вівіан, 57