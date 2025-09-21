Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті зіграють на Емірейтс центральний матч п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після перемоги над баскським Атлетіком (2:0), залучив до стартового складу Саліба до центру оборони, тоді як Троссар гратиме ліворуч в атаці.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над італійським Наполі (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Меріно, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Москера, Вайт, Сака, Езе, Мартінеллі, Нергор, Нванері, Льюїс-Скеллі.



Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Стоунз, Аке, Ніко Гонсалес, Савіо, Нунес, Бобб, Мукаса, Льюїс.



Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.