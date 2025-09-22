Англія

"Сіті" втратив довгоочікувану перемогу над "канонірами".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після нічийного результату в матчі з лондонським Арсеналом (1:1) в рамках п'ятого туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

"Матч з Наполі в Лізі чемпіонів (2:0) був таким емоційним, і після одного дня відновлення нам довелося проїхати чотири-п'ять годин. Можливо, ви не знаєте – якщо тільки ви не живете в Лондоні і не маєте такого привілею – але людям, які живуть на північному заході, потрібно чотири-п'ять годин, щоб дістатися до Лондона. І це тільки додає втоми.

Хлопці, Арсенал — це команда, яка боролася за два останні титули Прем'єр-ліги, вийшла в півфінал Ліги чемпіонів, і не тільки Манчестер Сіті вклав гроші, вони теж. Це дуже важко! Але ми були в грі, ми говорили, що повинні бути дуже сильними з точки зору психології, і ми це зробили.

33% володіння м'ячем? Я не можу покинути цю країну без чергового рекорду. Так, я пишаюся цим.

Віддам належне Арсеналу за те, що вони зробили. Іноді ви цього хочете, іноді ні. Це чудово, особливо коли ви захищаєтеся вп'ятьох. Ми не планували цього, але нам потрібно це прийняти. Якщо команда краща за цим показником, то вона грає краще. Іноді ми не хочемо цього робити, але це відбувається. Раз на десять років у цьому немає нічого поганого. Мені знову довелося проявити себе, застосувавши іншу стратегію", — заявив Гвардіола.

