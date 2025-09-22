Англія

Екстренер Барселони розглядається як заміна Аморіму.

Колишній головний тренер Барселони Хаві Ернандес розглядається як потенційна альтернатива Рубену Амориму на посту керманича Манчестер Юнайтед, повідомляє El Nacional.

Наразі майбутнє Аморіму в МЮ під великим питанням через слабкий старт сезону. Команда має лише 7 очок після п’яти турів і займає 11‑те місце у Premier League.

Хаві залишив Барселону влітку 2024 року, після чого він залишається без роботи. Нагадаємо, на початку вересня іспанський спеціаліст відмовився від пропозиції очолити Баєр.