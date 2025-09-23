Англія

Тренер Челсі відзначив фантастичну роботу суперника.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловив побоювання щодо боротьби за титул.

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота створив п’ятиочковий відрив від найближчого переслідувача, вигравши всі п’ять матчів. У свою чергу, після нічиєї з Брентфордом (2:2) та поразки від Манчестер Юнайтед (1:2) Челсі відстає від першого місця на 7 очок.

"Якщо вони продовжать у тому ж дусі, думаю, їх неможливо буде наздогнати не тільки нам, але й усім клубам. Вони проводять фантастичну роботу з минулого року. Гравці, яких вони вирішили купити, показують намір команди знову боротися за перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів, це абсолютно ясно", — цитує слова Марески Guardian.

23 вересня ввечері Челсі зіграє в Кубку англійської ліги проти Лінкольн Сіті.

Раніше Гравенберх встановив клубний рекорд у Мерсісайдському дербі.