Тренер Челсі відзначив фантастичну роботу суперника.
Енцо Мареска, getty images
23 вересня 2025, 10:27
Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловив побоювання щодо боротьби за титул.
Ліверпуль під керівництвом Арне Слота створив п’ятиочковий відрив від найближчого переслідувача, вигравши всі п’ять матчів. У свою чергу, після нічиєї з Брентфордом (2:2) та поразки від Манчестер Юнайтед (1:2) Челсі відстає від першого місця на 7 очок.
"Якщо вони продовжать у тому ж дусі, думаю, їх неможливо буде наздогнати не тільки нам, але й усім клубам. Вони проводять фантастичну роботу з минулого року. Гравці, яких вони вирішили купити, показують намір команди знову боротися за перемогу в АПЛ і Лізі чемпіонів, це абсолютно ясно", — цитує слова Марески Guardian.
23 вересня ввечері Челсі зіграє в Кубку англійської ліги проти Лінкольн Сіті.
