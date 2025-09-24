Англія

18-річний італійський захисник отримав серйозну травму коліна у дебютному матчі.

Ліверпуль отримав неприємні новини перед матчами Ліги чемпіонів: дебютант команди Джованні Леоні отримав травму коліна у поєдинку проти Саутгемптона (2:1).

18-річний центральний захисник був замінений наприкінці зустрічі, а за даними Ніколо Скіри, існує ризик пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки.

Через травму Леоні, до заявки Ліверпуля на Лігу чемпіонів включили Федеріко К’єзу. Італійський вінгер отримав шанс проявити себе у престижному турнірі, замінивши молодого захисника, який пропустить деякий час через відновлення.

Нагадаємо, раніше Федеріко К'єза коментував своє ставлення щодо непотрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА.