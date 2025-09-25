Англія

Дебют запам’ятається на все життя.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Донкастер у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

На 87 хвилині цього протистояння в складі "шпор" з’явився на заміну англійський 16-річний атакувальний півзахисник та вихованець академії клубу Лука Вільямс-Барнетт.

Ця поява на полі стала для юнака дебютною в складі рідного клубу.

Однак і в історії Тоттенгема цей запис до протоколу залишив свій слід.

Вільямс-Барнетт — 900 за ліком футболіст, який коли-небудь виходив у складі лондонського клубу, заснованого в 1882 році.

Наступну гру "шпори" проведуть удома проти Вулвергемптона в рамках АПЛ.