Дебют запам’ятається на все життя.
Лука Вільямс-Барнетт, Getty Images
25 вересня 2025, 10:39
Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Донкастер у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.
На 87 хвилині цього протистояння в складі "шпор" з’явився на заміну англійський 16-річний атакувальний півзахисник та вихованець академії клубу Лука Вільямс-Барнетт.
Ця поява на полі стала для юнака дебютною в складі рідного клубу.
Однак і в історії Тоттенгема цей запис до протоколу залишив свій слід.
Вільямс-Барнетт — 900 за ліком футболіст, який коли-небудь виходив у складі лондонського клубу, заснованого в 1882 році.
Наступну гру "шпори" проведуть удома проти Вулвергемптона в рамках АПЛ.