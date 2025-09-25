Англія

Англієць оформив перший м’яч за клуб у Кубку ліги та поділився емоціями після гри.

Атакувальний півзахисник Арсенала Еберечі Езе відзначився першим голом у футболці лондонського клубу, допомігши команді здобути перемогу над Порт Вейлом (2:0) у матчі Кубка англійської ліги.

Після гри 26-річний англієць поділився емоціями від історичного для себе моменту:

"Це особливий день — забити свій перший гол і здобути перемогу. Важливо було пройти далі, це була головна мета, але для мене цей день справді особливий".

Езе також коротко описав епізод, у якому вдалося забити:

"Я знайшов простір у штрафному майданчику, розумів, що не маю часу на зайві дотики, тож просто хотів пробити. Трохи везіння і багато праці, але день видався дуже хорошим".

Гравець, який приєднався до "канонірів" цього літа, нарешті відзначився результативною дією та впевнено набирає форму під керівництвом Мікеля Артети.

У наступному раунді Кубка ліги Арсенал зіграє проти Брайтона.