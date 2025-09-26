Ліга Європи

Наставник "левів" поділився своїми емоціями після гри з Болоньєю.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі основного етапу Ліги Європи проти Болоньї (1:0).

"Я вдячний нашим вболівальникам. Ми знову розпочинаємо шлях у Європі, і ми вже три роки поспіль граємо у єврокубках у різних турнірах — Лізі конференцій, Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Звичайно, перебування в єврокубках — це можливість провести час із гравцями, здобути впевненість у собі, граючи більше матчів – це шлях до трофеїв, це шлях до Європи на наступний рік.

Прем'єр-ліга — найважливіший чемпіонат, бо це змагання, з якого ми зазвичай досягаємо своїх цілей. Якщо ви виграєте Кубок, ви можете отримати одну мету, якщо ви виграєте щось у Європі, то це ще більший успіх.

Нині нам потрібно постаратися зберегти нашу стабільність, як ми це зробили тут. Ми зіграли складний матч. Нам потрібно було адаптуватися до суперника, нам потрібно було покращити деякі моменти, і нам потрібно було провести багато єдиноборств на полі, і ми це зробили.

Ми не програвали, ми зіграли внічию останні три матчі на виїзді. І ось, перемагаючи, ми чотири матчі не програємо. Але цього недостатньо, тому що ми знаємо свою ціль і знаємо, як ми виправдовували наші очікування минулого року, завжди перебуваючи у вісімці чи шістці найкращих. Ми були однаково мотивовані і прагнули краще розпочати у чемпіонаті. Але через різні обставини ми не маємо стабільності в АПЛ.

Ми покращуємо свою гру, і тут ми це показали. І, сподіваюся, у неділю ми продовжимо так само. Я вдячний уболівальникам, тому що вони підштовхують нас уперед", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Болонья.