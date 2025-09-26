Англія

Інвестори обіцяють додатковий бюджет у €1,36 млрд для трансферів та зарплат.

Американський бізнесмен Бруклін Ейрік разом із групою інвесторів зробив пропозицію щодо придбання Тоттенхема за рекордні €5,1 млрд.

За даними The Sun, €3,7 млрд планується витратити на викуп клубу у компанії ENIC та сім’ї Льюїс, а ще €1,36 млрд — на ігровий бюджет, що включатиме трансфери, зарплати футболістів та комісійні агентам.

До консорціуму Ейріка увійшли 12 інвесторів, серед яких представники з Національної футбольної ліги (НФЛ) та Національної баскетбольної асоціації (НБА). Якщо угода відбудеться, то ці кошти стануть доступні Томасу Франку вже під час зимового трансферного вікна.

У разі успішного завершення переговорів угода перевищить попередній рекорд у європейському футболі — €4,8 млрд, які у 2022 році група Тодда Боулі заплатила за Челсі.

Після п’яти турів АПЛ Тоттенхем набрав десять очок та посідає третє місце в турнірній таблиці.