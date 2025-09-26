Англія

Керманич манкуніанців повідомив про відсутність Амада Діалло.

Правий вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло не зіграє проти Брентфорда через втрату в родині, передає офіційний сайт манкуніанців.

Головний тренер Рубен Аморім коментуючи ситуацію підтримав свого 23-річного івуарійського підопічного.

"Ми надаємо Амаду всю необхідну підтримку й розуміємо, що йому потрібен час. Це важкий момент, і в такі моменти наступний матч неважливий. Ми можемо виграти без Амада й спробуємо зробити це для нього", — сказав керманич МЮ.

Спеціаліст додав, що правий захисник Нуссаїр Мазрауї вибув принаймні до перерви на матчі збірних, тоді як його колега за позицією Діогу Дало нещодавно повернувся до тренувань у загальній групі. У вищезгаданому поєдинку з Брентфордом Манчестер Юнайтед також не допоможуть центральний захисник Лісандро Мартінес, який продовжує відновлюватися після операції на коліні, і опорний півзахисник Каземіро (дискваліфікація на один матч).

Нагадаємо, протистояння в рамках шостого туру АПЛ-2025/26 Брентфорд — Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 27 вересня, розпочавшись о 14:30 за Києвом.