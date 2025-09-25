Англія

17-річний півзахисник приєднається до клубу влітку 2026 року.

Манчестер Юнайтед досяг попередньої угоди щодо трансферу 17-річного опорного півзахисника Крістіана Ороско з колумбійського клубу Форталеза Сейф. Гравець приєднається до англійського гранда влітку 2026 року, коли йому виповниться 18 років.

Ороско був капітаном збірної Колумбії U-17, яка дійшла до фіналу чемпіонату Південної Америки. Його вважають одним із найперспективніших молодих футболістів континенту.

Нагадаємо, "червоні дияволи" вже підписували перспективних юнаків — серед них Секу Коне, Айден Хевен, Дієго Леон та Чідо Обі.