Англія

Колишній півзахисник збірної Англії заборгував понад 1,5 мільйона євро та пояснив причини своїх фінансових проблем.

Колишній гравець Ліверпуля та збірної Англії Джон Барнс офіційно оголосив про банкрутство. Причиною стали податкові борги, що перевищують 1,5 мільйона євро, повідомляє A Bola.

Згідно зі звітом британської податкової служби, компанія Барнса заборгувала близько 900 тисяч євро податків, а також мала значні боргові зобов’язання перед кредиторами.

Сам Барнс у подкасті All Things Business прокоментував свою ситуацію:

"Як і багато елітних спортсменів, я обпікся, бо довіряв людям, мене кілька разів заскочили зненацька, і я втратив від одного до півтора мільйона євро за чотири роки. У 2017 році я почав говорити з HMRC про те, що я можу зробити, щоб погасити свої борги".

За свою кар’єру Джон Барнс провів 407 матчів за Ліверпуль, де відзначився 108 голами. Також він виступав за Вотфорд, Ньюкасл, Чарльтон та Селтік. У складі збірної Англії Барнс зіграв 79 поєдинків і забив 11 м’ячів.