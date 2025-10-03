Колишній півзахисник збірної Англії заборгував понад 1,5 мільйона євро та пояснив причини своїх фінансових проблем.
Джон Барнс (справа), Getty Images
03 жовтня 2025, 10:58
Колишній гравець Ліверпуля та збірної Англії Джон Барнс офіційно оголосив про банкрутство. Причиною стали податкові борги, що перевищують 1,5 мільйона євро, повідомляє A Bola.
Згідно зі звітом британської податкової служби, компанія Барнса заборгувала близько 900 тисяч євро податків, а також мала значні боргові зобов’язання перед кредиторами.
Сам Барнс у подкасті All Things Business прокоментував свою ситуацію:
"Як і багато елітних спортсменів, я обпікся, бо довіряв людям, мене кілька разів заскочили зненацька, і я втратив від одного до півтора мільйона євро за чотири роки. У 2017 році я почав говорити з HMRC про те, що я можу зробити, щоб погасити свої борги".
За свою кар’єру Джон Барнс провів 407 матчів за Ліверпуль, де відзначився 108 голами. Також він виступав за Вотфорд, Ньюкасл, Чарльтон та Селтік. У складі збірної Англії Барнс зіграв 79 поєдинків і забив 11 м’ячів.