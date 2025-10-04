Англія

Головний тренер Ліверпуля оцінив адаптацію Александера Ісака та пояснив, чому форварду ще потрібно час, щоб повністю розкритися на Енфілді.

Наставник Ліверпуля Арне Слот поділився думками про форму новачка команди Александера Ісака, який поступово входить у гру мерсисайдців після переходу з Ньюкасла.

"Із самого початку я казав йому, що буде непросто", — зазначив Слот. "Він виходить на поле, але якщо подивитися на кількість хвилин, то повноцінних матчів у нього лише два чи три. Це пов’язано з тим, що він не пройшов повноцінну передсезонну підготовку в Ньюкаслі. Ми були до цього готові — це не виправдання."

Він уже забив, рухається в правильному напрямку, але ключове — зіграність із командою. Чим більше часу вони проведуть разом на полі, тим кращою буде взаємодія.

У тому матчі Ісак зробив відмінний ривок у контратаці, але півзахисник цього не помітив і віддав пас в іншу зону. Якби побачив — Ісак виходив би віч-на-віч із воротарем. Такі моменти трапляються, коли гравці ще не повністю звикли один до одного", — сказав Слот.

Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться 4-го жовтня, о 19:30 за київським часом. Ісак розпочне матч у старті. Слідкувати можна на Football.ua.