Головний тренер Ліверпуля оцінив адаптацію Александера Ісака та пояснив, чому форварду ще потрібно час, щоб повністю розкритися на Енфілді.
Слот та Ісак, Getty Images
04 жовтня 2025, 18:50
Наставник Ліверпуля Арне Слот поділився думками про форму новачка команди Александера Ісака, який поступово входить у гру мерсисайдців після переходу з Ньюкасла.
"Із самого початку я казав йому, що буде непросто", — зазначив Слот. "Він виходить на поле, але якщо подивитися на кількість хвилин, то повноцінних матчів у нього лише два чи три. Це пов’язано з тим, що він не пройшов повноцінну передсезонну підготовку в Ньюкаслі. Ми були до цього готові — це не виправдання."
Він уже забив, рухається в правильному напрямку, але ключове — зіграність із командою. Чим більше часу вони проведуть разом на полі, тим кращою буде взаємодія.
У тому матчі Ісак зробив відмінний ривок у контратаці, але півзахисник цього не помітив і віддав пас в іншу зону. Якби побачив — Ісак виходив би віч-на-віч із воротарем. Такі моменти трапляються, коли гравці ще не повністю звикли один до одного", — сказав Слот.
Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться 4-го жовтня, о 19:30 за київським часом. Ісак розпочне матч у старті. Слідкувати можна на Football.ua.