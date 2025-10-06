У гравця травма, яку не розголошують. Він залишив табір національної команди.
Ватару Ендо, getty images
06 жовтня 2025, 14:56
Ватару Ендо не допоможе збірній Японії у найближчих товариських матчах проти Парагваю та Бразилії.
Як повідомила пресслужба Ліверпуля, футболіст повернеться до розташування клубу через травму. Хоча хавбек отримав виклик до національної команди, Японська футбольна асоціація згодом підтвердила, що гравець не візьме участі у поєдинках через ушкодження.
Про характер травми не повідомили ані в клубі, ані в збірній.
У цьому сезоні Ендо провів шість матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.