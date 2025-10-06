Англія

У гравця травма, яку не розголошують. Він залишив табір національної команди.

Ватару Ендо не допоможе збірній Японії у найближчих товариських матчах проти Парагваю та Бразилії.

Як повідомила пресслужба Ліверпуля, футболіст повернеться до розташування клубу через травму. Хоча хавбек отримав виклик до національної команди, Японська футбольна асоціація згодом підтвердила, що гравець не візьме участі у поєдинках через ушкодження.

Wataru Endo has withdrawn from the Japan squad for their fixtures during the October international window. — Liverpool FC (@LFC) October 6, 2025

Про характер травми не повідомили ані в клубі, ані в збірній.

У цьому сезоні Ендо провів шість матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.