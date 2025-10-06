Італія

Тренер Ювентуса пояснив, чому результат з Міланом не повністю відповідав плану на гру.

У матчі 6-го туру Серії А Ювентус зіграв унічию з Міланом (0:0), і, попри невдоволення частини фанів, головний тренер Ігор Тудор залишився спокійним. На післяматчевій пресконференції він наголосив, що команда створювала моменти, а гравці проявили характер.

"Ми намагалися перемогти, і хоч це не вдалося, я все одно побачив багато позитивного. Так, Девід не забив, але його рухи були хорошими. Ругані — надійний, як завжди. Ми робимо цікаві речі, особливо в першому таймі, коли все ще було організовано".

Також Тудор прокоментував зміну схеми та заміни:

"Ми перейшли на 3-5-2, коли гравці втомилися, але все одно створили кілька моментів. Я маю думати, що найкраще для команди, але й не зраджувати своїм принципам. Я тренер — не лише змінюю схеми".

Ювентус після 6 турів набрав 12 очок і посідає 5 місце в таблиці.