Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Травмованих Дзакканью та Політано замінили нападник Фіорентини й захисник Наполі.

Збірна Італії зазнала кадрових втрат перед жовтневими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026. Головний тренер “адзуррі” Дженнаро Гаттузо змушений був внести дві зміни у список викликаних футболістів.

У суботу стало відомо, що вінгер Лаціо Маттіа Дзакканья не зможе взяти участі у матчах національної команди через пошкодження. Замість нього до табору збірної викликаний форвард Фіорентини Роберто Пікколі.

У понеділок Федерація футболу Італії (FIGC) підтвердила, що Маттео Політано (Наполі) також залишає розташування збірної. Гравець отримав травму у матчі проти Дженоа (2:1) і був змушений достроково покинути поле. Замість нього до команди доєднається Леонардо Спінаццола. Для нього це перший виклик у збірну з вересня 2023 року.

Італія проведе два матчі у жовтні — проти Естонії (11 жовтня) та Ізраїлю (14 жовтня) в рамках європейського відбору до ЧС-2026.