Англія

На рахунку 25-річного нападника 93 голи у 103 матчах АПЛ.

Манчестер Сіті у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Бернлі (5:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "містян" Ерлінг Голанд.

Таким чином, Голанд забив 93 голи у 103 матчах АПЛ і став найкращим норвезьким бомбардиром в історії чемпіонату Англії, обійшовши Оле-Гуннара Сульшера, на рахунку якого 91 гол у 235 зустрічах. Трійку найкращих у цьому рейтингу займає Джошуа Кінг – 53 голи у 204 матчах.

Також Голанд увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів Манчестер Сіті, забивши 133 голи за клуб із Манчестера.

Ерлінг посідає дев'яте місце, випереджаючи Біллі Гілеслі та Фреда Тілсона (по 132 голи). Найкращим у цьому рейтингу є Серхіо Агуеро – 260 забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підписав новий контракт з О'Райлі.