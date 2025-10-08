Англія

Нова угода розрахована до літа 2028 року.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Джеймсом Тарковські.

Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2028 року, тоді як попередній контракт діяв до кінця сезону-2025/26.

Нагадаємо, Тарковські виступає у складі "ірисок" з літа 2022 року. У нинішньому сезоні він провів дев'ять матчів — всього на його рахунку 128 матчів, чотири голи та три асисти.

Після семи турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав 11 очко та посідає восьме місце в АПЛ.