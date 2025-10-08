Нова угода розрахована до літа 2028 року.
Джеймс Тарковські, Getty Images
08 жовтня 2025, 15:15
Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Джеймсом Тарковські.
Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2028 року, тоді як попередній контракт діяв до кінця сезону-2025/26.
Нагадаємо, Тарковські виступає у складі "ірисок" з літа 2022 року. У нинішньому сезоні він провів дев'ять матчів — всього на його рахунку 128 матчів, чотири голи та три асисти.
Після семи турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав 11 очко та посідає восьме місце в АПЛ.