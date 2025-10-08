Власник Манчестер Юнайтед дав різку відповідь на гіпотетичне питання щодо відставки головного тренера.
сер джим реткліфф, Getty Images
08 жовтня 2025, 20:50
Сер Джим Реткліфф, один з власників Манчестер Юнайтед, категорично висловився щодо будь-якого втручання у кадрові рішення, пов'язані з головним тренером першої команди "червоних дияволів".
Під час появи в The Business Podcast бізнесмен відповів на гіпотетичний сценарій, за яким інші власники клубу, сім'я Глейзерів, могли б вимагати звільнити Рубена Аморіма.
"Цього не станеться", – заявив Реткліфф, залишивши мінімум місця для інтерпретацій щодо свого контролю над спортивними питаннями в клубі.
Нагадаємо, раніше Рубен Аморім відповів на питання щодо критики на свою адресу. Повідомлялося, що у разі поразки в останньому матчі від Сандерленда португалець буде близький до відставки — у підсумку в тій грі "червоні дияволи" здобули перемогу (2:0).