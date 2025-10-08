Англія

Власник Манчестер Юнайтед дав різку відповідь на гіпотетичне питання щодо відставки головного тренера.

Сер Джим Реткліфф, один з власників Манчестер Юнайтед, категорично висловився щодо будь-якого втручання у кадрові рішення, пов'язані з головним тренером першої команди "червоних дияволів".

Під час появи в The Business Podcast бізнесмен відповів на гіпотетичний сценарій, за яким інші власники клубу, сім'я Глейзерів, могли б вимагати звільнити Рубена Аморіма.

"Цього не станеться", – заявив Реткліфф, залишивши мінімум місця для інтерпретацій щодо свого контролю над спортивними питаннями в клубі.

Нагадаємо, раніше Рубен Аморім відповів на питання щодо критики на свою адресу. Повідомлялося, що у разі поразки в останньому матчі від Сандерленда португалець буде близький до відставки — у підсумку в тій грі "червоні дияволи" здобули перемогу (2:0).