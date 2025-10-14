Англія

Мерсісайдський клуб хоче, щоб воротар залишився в команді до кінця кар’єри.

Евертон близький до продовження контракту з голкіпером Джорданом Пікфордом, повідомляє Sky Sports.

Чинна угода 31-річного воротаря діє до 2027 року, що вже означатиме 10 років перебування у складі "ірисок". Новий контракт покликаний продовжити його перебування в Ліверпулі ще на кілька сезонів – можливо, до завершення кар’єри.

За даними джерела, попередній проєкт угоди передбачає, що контракт Пікфорда діятиме після його 36-річчя. Воротар, який у березні відсвяткує 32 роки, перебуває у своєму дев’ятому сезоні за Евертон і залишається основним голкіпером збірної Англії, попри труднощі клубу в останні роки.

У клубі переконані, що Пікфорд задоволений своїм становищем і відкритий до ідеї завершити кар’єру в Евертоні. Оптимізму додають позитивні зміни — новий стадіон, зміна власників, успішне трансферне вікно та відчутний прогрес під керівництвом Девіда Моєса.