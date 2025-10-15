Англія

Легенда клубу розкритикував англійського форварда за поведінку та брак самовіддачі.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін висловився про роль Маркуса Рашфорда у кризових періодах команди наприкінці його перебування на Олд Траффорд.

"Наприкінці свого періоду в Манчестер Юнайтед у нього, очевидно, були проблеми. Він був частиною проблем усередині команди, особливо враховуючи, що був одним із найдосвідченіших гравців. Він мав задавати стандарти і показувати новачкам, що значить бути гравцем Юнайтед", — зазначив Кін.

Ексгравець також підкреслив, що найбільше вболівальників дратувала мова тіла Рашфорда, коли той не повертався в захист або не пресингував належним чином.

"Це те, що йому потрібно виправити. Якщо він це зробить — немає причин, чому він не зможе стати гравцем світового класу", — додав Кін.

Нагадаємо, що Маркус Рашфорд нині виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Юнайтед.