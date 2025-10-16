Англія

Потужна заява англійця.

Півзахисник Арабіан Фелконс з ОАЕ Джонджо Шелві висловився про сучасну Великобританію. Його слова наводить BBC.

"Я бачив кілька висловлювань на кшталт "він поїхав туди заради грошей". Яких грошей? У третьому дивізіоні ОАЕ грошей немає. Стандартна зарплата футболіста тут – близько 2000 фунтів на місяць. У порівнянні з тим, що я заробив за всю кар'єру, це ніщо. Мій брат заробляє більше в лондонському готелі, тому я приїхав сюди не заради грошей.

Якщо чесно, я більше не хочу, щоб мої діти росли в Англії. Нам дуже пощастило, що ми жили в хорошій частині Великобританії, але там, звідки я родом (Шелві народився в передмісті Лондона Ромфорді – прим.), хороших речей бути не може.

Я більше не можу одягнути годинник у Лондоні. У Лондоні не можна діставати телефон на очах у всіх, це небезпечно.

Я не великий любитель політики, я просто бачу, що відбувається. Бачу, як людей заарештовують за твіти, всі ці прапори і заяви про те, щоб "повернути собі країну".

Я не збираюся сидіти тут і коментувати подібні речі, тому що я недостатньо розумний, і у мене будуть проблеми, якщо я продовжу в тому ж дусі. Але я просто відчуваю, що Великобританія вже не та, що була 10-15 років тому", – заявив Шелві.

