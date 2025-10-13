Туреччина

Турецький клуб розглядає можливість трансферу єгипетського нападника Ліверпуля взимку.

Галатасарай планує зробити гучний трансфер у зимове трансферне вікно — головною ціллю стамбульського клубу став нападник Ліверпуля Мохамед Салах, повідомляє Nefes.

За інформацією джерела, керівництво турецького гранда уважно стежить за ситуацією навколо 33-річного єгиптянина, який останнім часом зазнає критики в англійському клубі. Галатасарай уже готує ґрунт для можливої пропозиції.

Хоча контракт Салаха з Ліверпулем діє ще один сезон, на Туманному Альбіоні дедалі частіше говорять про завершення його епохи на Енфілді. Турецький клуб сподівається використати цю ситуацію на свою користь.

Повідомляється, що Салах був захоплений атмосферою на домашньому стадіоні Гала під час матчу Ліги чемпіонів між командами. За чутками, після гри він навіть запитав у Ілкая Гюндогана, чи завжди трибуни створюють таку неймовірну підтримку.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року, провівши 411 матчів і забивши 248 голів у всіх турнірах.