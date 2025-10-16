Англія

Ліверпульський Евертон продовжив контракт з капітаном команди Джорданом Пікфордом. Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Зазначається, що нова трудова угода 31-річного воротаря буде розрахована до 30 червня 2029 року. Попередній контракт спливав влітку 2027 року.

"Я в захваті. Радий, що все вийшло — це ще два роки, тобто в цілому чотири. Я на сьомому небі від щастя, і це дає мені можливість залишити тут свій слід, рухатися вперед і вивести цей клуб на бажаний рівень.

Евертон — дійсно особливий клуб для мене.

Думаю, темні часи позаду, і тепер головне — набрати обертів як команда і клуб. Думаю, в цьому і полягає вся суть. Прийшли нові власники і показали, що хочуть рухати нас вперед, це також продемонстрував і новий менеджер", — заявив Пікфорд.

Джордан Пікфорд перейшов до Евертона з Сандерленда у 2017 році за 28,5 млн. євро. Зтого часу він провів за "ірисок" 326 матчів, пропустив 453 м'ячі та 91 раз відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Евертон планує продовжити контракт із Миколенком.