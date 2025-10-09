Англія

Ліверпульський клуб високо оцінює українця та хоче зберегти його в команді на довгостроковій основі.

Керівництво Евертона має намір запропонувати новий контракт захиснику збірної України Віталію Миколенку, повідомляє TEAMtalk.

У клубі планують підсилити лівий фланг оборони, проте водночас хочуть зберегти чинного основного фулбека, який зарекомендував себе як надійний гравець стартового складу.

Нинішня угода 26-річного українця з "ірисками" розрахована до 30 червня 2026 року, і за інформацією джерела, у клубу є опція одностороннього продовження контракту ще на один сезон.

Миколенко виступає за Евертон із січня 2022 року, провівши 128 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.

За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість українського захисника наразі становить 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, Евертон продовжив контракт з Тарковські.