Німеччина

Головний тренер мюнхенців вважає, що тривале очікування першого великого титулу зробило англійського форварда ще більш мотивованим.

Напередодні німецького класико проти дортмундської Боруссії головний тренер Баварії Венсан Компані високо оцінив свого головного нападника Гаррі Кейна. На думку бельгійського фахівця, довгий період без трофеїв у кар'єрі англійця лише посилив його жагу до перемог, що зараз позитивно впливає на всю команду.

​Гаррі Кейн, який проводить свій третій сезон у Мюнхені, демонструє феноменальну результативність, забивши 18 голів у 10 матчах, а Баварія залишається непереможною.

Компані впевнений, що саме "голод" до титулів, який Кейн відчував протягом усієї своєї успішної, але безтрофейної кар'єри в Тоттенгемі, став ключовим фактором його мотивації. Кейн є найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема та збірної Англії, але свій перший великий трофей — чемпіонство в Бундеслізі — він здобув лише минулого сезону з Баварією.

​Компані також висловив упевненість у фізичній готовності Кейна, незважаючи на велике навантаження, і з оптимізмом дивиться на майбутній матч проти сильного суперника з Дортмунда.