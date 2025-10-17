Головний тренер мюнхенців вважає, що тривале очікування першого великого титулу зробило англійського форварда ще більш мотивованим.
Getty Images
17 жовтня 2025, 16:09
Напередодні німецького класико проти дортмундської Боруссії головний тренер Баварії Венсан Компані високо оцінив свого головного нападника Гаррі Кейна. На думку бельгійського фахівця, довгий період без трофеїв у кар'єрі англійця лише посилив його жагу до перемог, що зараз позитивно впливає на всю команду.
Гаррі Кейн, який проводить свій третій сезон у Мюнхені, демонструє феноменальну результативність, забивши 18 голів у 10 матчах, а Баварія залишається непереможною.
Компані впевнений, що саме "голод" до титулів, який Кейн відчував протягом усієї своєї успішної, але безтрофейної кар'єри в Тоттенгемі, став ключовим фактором його мотивації. Кейн є найкращим бомбардиром в історії Тоттенгема та збірної Англії, але свій перший великий трофей — чемпіонство в Бундеслізі — він здобув лише минулого сезону з Баварією.
Компані також висловив упевненість у фізичній готовності Кейна, незважаючи на велике навантаження, і з оптимізмом дивиться на майбутній матч проти сильного суперника з Дортмунда.