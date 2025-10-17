Англія

Тренер поділився оновленнями щодо травмованих гравців.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився інформацією про стан травмованих футболістів напередодні поєдинку з Манчестер Юнайтед.

"Аліссон не зможе грати на цьому та наступному тижні. Ібраїма Конате тренуватиметься сьогодні, а Раян Гравенберх повністю готовий", — цитує Слота журналіст Фабріціо Романо.

В неділю, 19 жовтня, Ліверпуль прийме Манчестер Юнайтед на своєму полі. Зустріч восьмого туру англійської Прем’єр-ліги розпочнеться о 18:30 за київським часом.

У разі перемоги мерсисайдці можуть повернутися на перше місце в таблиці, якщо Фулгем відбере очки в Арсенала.