Тренер поділився оновленнями щодо травмованих гравців.
Арне Слот, Getty Images
17 жовтня 2025, 14:57
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився інформацією про стан травмованих футболістів напередодні поєдинку з Манчестер Юнайтед.
"Аліссон не зможе грати на цьому та наступному тижні. Ібраїма Конате тренуватиметься сьогодні, а Раян Гравенберх повністю готовий", — цитує Слота журналіст Фабріціо Романо.
В неділю, 19 жовтня, Ліверпуль прийме Манчестер Юнайтед на своєму полі. Зустріч восьмого туру англійської Прем’єр-ліги розпочнеться о 18:30 за київським часом.
У разі перемоги мерсисайдці можуть повернутися на перше місце в таблиці, якщо Фулгем відбере очки в Арсенала.