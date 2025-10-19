Англія

За посиланням Goal, з'явилась інформація про те, що легенди Олд Траффорд можуть долучитися до процесу викупу акцій клубу, що відкриває нову сторінку в сазі про зміну власників "червоних дияволів".

Ікони Манчестер Юнайтед Девід Бекхем та Вейн Руні можуть відіграти ключову роль у майбутньому свого рідного клубу. Згідно з повідомленнями, обговорюється можливість, за якою Бекхем може стати частиною консорціуму інвесторів, зацікавлених у викупі клубу, що надасть йому можливість врятувати Юнайтед від нинішніх власників.

​Чутки про потенційне залучення Бекхема до управління клубом циркулюють вже давно, але зараз вони набули нових деталей. Повідомляється, що президент Інтер Маямі розглядає можливість придбання частки акцій "червоних дияволів", що дозволить йому мати реальний вплив на прийняття рішень.

Ще більш несподіваним є те, що в цьому процесі може взяти участь і найкращий бомбардир в історії Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Його залучення, навіть у символічній ролі, може стати потужним сигналом для вболівальників та повернути клубу частину його ідентичності. ​

Наразі невідомо, на якій стадії перебувають ці обговорення і наскільки вони серйозні. Проте, сама ідея повернення на Олд Траффорд двох легендарних гравців у новій якості власників чи інвесторів викликала величезний резонанс серед фанатів, які роками вимагають змін у керівництві клубу.

Раніше була інформація що Ерік Кантона може долучитися до придбання МЮ