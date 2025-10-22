Клуби змагаються за 22-річного Андерсона.
Елліот Андерсон, Getty Images
22 жовтня 2025, 13:12
Центральний півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон може перейти до Манчестер Юнайтед, повідомляє Mirror Football.
Цей інтерес виник після зриву угоди з Карлосом Балебой з Брайтона, але "червоні дияволи" змушені конкурувати з Манчестер Сіті та Челсі за 22-річного гравця.
"Лісники" прагнуть утримати Андерсона, якого вважають одним із найперспективніших англійців. Клуб оцінює його в 86 мільйонів євро.
У поточному сезоні він провів 10 матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу.
