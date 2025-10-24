Англія

Тренер МЮ задоволений захисником, але фокус — на сьогоденні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відповів на запитання про майбутнє Гаррі Магвайра, чий контракт діє до літа 2026 року.

"Ми дуже задоволені Гаррі, але зараз не час про це говорити. Такі розмови створюють враження, ніби ми дивимося надто далеко. Нам потрібно зосередитися на сьогоденні", — сказав Аморім на пресконференції.

32-річний захисник проводить сьомий сезон у МЮ. На вихідних він забив переможний гол у сенсаційній виїзній перемозі над Ліверпулем (2:1).

Раніше повідомлялося, що Магвайр — найкращий гравець туру в АПЛ.