Іспанія

Каталонці не мають наміру продавати голкіпера в січні, попри травми та конкуренцію.

Спортивний директор Барселони Деку спростував чутки про можливий відхід Марка-Андре тер Штегена.

За словами Деку, клуб не має планів продавати або відпускати німецького голкіпера у січні: "Немає жодних планів на січень, пов’язаних із відходом Тер Штегена. Якби він був у формі, то, напевно, грав би — він наш капітан. Хуан Гарсія був пов’язаний із сьогоденням та майбутнім. Його підписання не було “проти” Тер Штегена; це було розумне планування".

Минулого сезону через пошкодження Тер Штеген провів лише дев’ять матчів за клуб. У червні він відмовився від переходу в Галатасарай, а також мав зацікавленість з боку Інтера та Монако.

Барселона наразі лідирує в Ла Лізі. 1 жовтня каталонці прийматимуть ПСЖ у Лізі чемпіонів, а 5 жовтня вирушать на матч із Севільєю в рамках Прімери.