Англія

Мюнхенський гранд планує підписати гравця вільним агентом у 2026 році.

Баварія активно стежить за перебігом подій щодо майбутнього капітана та центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї, літній трансфер якого до Ліверпуля зірвався фактично в останній момент.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, початкові переговори між мюнхенцями та представниками 25-річного гравця вже відбулися — Баварія зацікавлена у підписанні англійця вільним агентом влітку 2026 року.

При цьому план Баварії щодо підписання Геї залежить від майбутнього Упамекано та Кіма, оскільки їхнє місце в обороні може визначити потребу клубу у новому центрбекові.

Окрім цього, Баварія не є єдиним претендентом на захисника збірної Англії. У боротьбу за Геї вже активно включилися Ліверпуль, Барселона та Реал Мадрид, що робить трансфер потенційно складним і конкурентним.