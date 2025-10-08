Англія

Капітан Крістал Пелес чекає на конкретний хід з боку "бланкос".

Ліверпуль продовжує активно працювати над підписанням центрального захисника та капітана Крістал Пелес Марка Геї наступного літа на правах вільного агента, коли спливає контракт гравця.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, переговори між сторонами вже тривають, і мерсісайдці залишаються дуже зацікавленими у трансфері 25-річного англійця івуарійського походження — тобто щодо позиції Ліверпуля фактично нічого не змінилося з минулого літа, коли трансфер зірвався в останній момент.

Серйозну конкуренцію чемпіонам Англії складає каталонська Барселона, яка також бачить у Геї серйозне підсилення для оборони.

Водночас сам Геї, за інформацією джерела, все ж очікує на можливу пропозицію від мадридського Реала, який поки не зробив конкретних кроків.

Крім того, спортивний директор Баварії Макс Еберль, як зазначалося раніше, теж проявляє інтерес до Марка Геї — переїзд центрбека збірної Англії до Мюнхена можливий у випадку, якщо клуб залишить один із нинішніх захисників, Дайо Упамекано або Кім Мін Дже.