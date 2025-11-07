Іспанія

Захисник обрав Ліверпуль, спростувавши чутки.

Захисник Крістал Пелес Марк Геї не перейде до Реала Мадрид, повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 25-річний гравець повідомив мадридцям, що продовжить кар’єру в Ліверпулі, і вже дав обіцянку мерсисайдцям.

Раніше стало відомо, що Геї не подовжить угоду з "орлами" і залишить клуб.

У поточному сезоні він провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши три результативні передачі. Контракт із Крістал Пелес діє до літа 2026 року, а ринкова вартість Геї, за Transfermarkt, становить 50 мільйонів євро.

