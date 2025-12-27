Англія

Керманич не може гарантувати ігрового часу жодному футболісту.

Данський воротар лондонського Челсі Філіп Йоргенсен долучився до клубу влітку минулого року в якості трансферу з іспанського Вільярреала за 24,5 млн євро.

Проте ігровий час для 23-річного за цей період виступів за клуб був обмеженим, і загалом він провів 29 матчів, пропустив 30 голів та 10 разів відіграв "на нуль".

Зрештою, до зимового трансферного вікна Йоргенсен заходить у стані невизначеності щодо власного майбутнього й цілком можливо, що виявить бажання змінити клуб уже незабаром.

Тим часом головний тренер Челсі Енцо Мареска під час останнього інтерв’ю прокоментував чутки довкола свого футболіста.

"Ми задоволені Філіпом Йоргенсеном. Але в той самий час усі футболісти хочуть грати.

І якщо вони не грають, то не відчувають себе щасливими в клубі. Побачимо, що буде в січні", — заявив італійський фахівець.

У цьому сезоні Йоргенсен провів п’ять матчів та пропустив вісім голів.