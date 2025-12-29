Англія

Тепер треба домовитися з Борнмутом.

Манчестер Сіті узгодив деталі особистого контракту з вінгером Борнмута Антуаном Семеньйо. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, ганський футболіст погодився на перехід в команду Пепа Гвардіоли. Керівництво «містян» веде переговори з «вишнями» щодо формату виплати «клаусули» гравця у розмірі 65 млн. фунтів стерлінгів.

Цього сезону Антуан Семеньйо відіграв за Борнмут 17 матчів, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.