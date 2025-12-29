Інше

Команда Мохамеда Салаха не змогла забити без свого лідера, проте результату вистачило для перемоги в групі B.

Збірна Єгипту завершила груповий етап КАН нічиєю у матчі проти Анголи. Поєдинок пройшов без забитих м’ячів, а головна зірка єгиптян Мохамед Салах провів усі 90 хвилин на лаві запасних.

Попри відсутність результативних дій у цій зустрічі, команда зберегла перше місце в групі B та гарантувала собі вихід до плей-оф. Єгиптяни діяли обережно, контролювали хід гри та не дозволили супернику створити серйозних моментів біля власних воріт.

У паралельному матчі збірна ПАР у видовищному поєдинку переграла Зімбабве з рахунком 3:2, що також дозволило їй продовжити боротьбу на турнірі.

Ангола — Єгипет 0:0