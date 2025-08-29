Англія

Аргентинський хавбек проведе сезон у складі Челсі, але без права викупу.

Атакуючий півзахисник Брайтона Факундо Буонанотте цього літа стане гравцем Челсі на правах оренди.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, угода мж усіма сторонами вже погоджена, і в контракті немає пункту про викуп 20-річного аргентинця.

При цьому лондонський клуб зберіг за собою можливість зрівняти майбутні пропозиції від інших команд та підписати Буонанотте на постійній основі, якщо буде досягнуто домовленості з Брайтоном.

Ексклюзивна інформація була підтверджена джерелами, і тепер очікується офіційне оголошення трансферу.