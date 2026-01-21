Англія

Вихованець Манчестер Сіті не зміг закріпитися у складі "лісників" та привернув увагу клубів із Португалії, Туреччини та Франції.

Атакувальний півзахисник Ноттінгем Форест Джеймс Макаті може змінити клубну прописку вже у січні. За повідомленням Sky Sports, 23-річний футболіст потрапив до сфери інтересів одразу трьох закордонних клубів — Порту, Бешикташа та Страсбурга. Усі претенденти вже звернулися до англійської сторони за інформацією щодо умов можливого переходу.

Нагадаємо, "лісники" придбали Макаті у Манчестер Сіті влітку 2025 року, заплативши за перспективного гравця 29 мільйонів євро. Проте старт кар'єри в новому клубі видався складним: у поточному сезоні хавбек з'явився на полі лише у 12 поєдинках у всіх турнірах і поки не відзначився результативними діями.

Попри те, що чинний контракт гравця розрахований до літа 2030 року, Ноттінгем Форест може розглянути варіант із продажем або орендою футболіста для оптимізації складу.

Раніше повідомлялося, що Аякс розглядає повноцінний трансфер Зінченка.