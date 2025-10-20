Англія

Евертон готує нову угоду, щоб утримати свого захисника.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у сферу інтересів клубів із Іспанії та Італії. Як повідомляється, представники обох ліг внесли 26-річного оборонця до своїх шорт-листів на потенційне підсилення.

Миколенко є ключовим гравцем у складі Евертона, демонструючи стабільність та зрілість у захисних діях. Його досвід і надійність викликають інтерес у клубів, які шукають підсилення на лівому фланзі оборони.

Контракт українця з "ірисками" діє до червня 2026 року, однак керівництво Евертона вже працює над новою угодою. У клубі відзначають внесок Миколенка в утримання команди в АПЛ за підсумками складного минулого сезону.

Минулого сезону футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 асисти. У поточній кампанії вінгер уже відіграв 7 поєдинків, залишаючись стабільною опцією в обороні, хоча поки без результативних дій.

Після восьми турів АПЛ Евертон займає 12-те місце в таблиці. Наступний матч "іриски" проведуть 26 жовтня вдома проти Тоттенгема.