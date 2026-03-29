Луе Бен-Фархат може піти на підвищення.

Нападник Карлсруе Луе Бен-Фархат може залишити свій клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного форварда з Тунісу зацікавлені кілька топ-клубів Бундесліги, серед яких Баєр, Боруссія Д та Айнтрахт.

Також зазначається, що Карлсруе готовий продати футболіста за суму близько 12 мільйонів євро.

Окрім німецьких претендентів, на у гравці зацікавлені Ніцца та Зальцбург.

Цього сезону Бен-Фархат провів 13 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.