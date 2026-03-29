Англія

Нова втрата для Арсенала.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета зіткнувся з черговим головним болем. Універсальний захисник команди П'єро Інкап'є став останнім із цілої низки зірок канонірів, які були змушені достроково завершити виступи за свої національні збірні під час міжнародної паузи.

24-річний еквадорець зазнав ушкодження під час товариського поєдинку між збірними Еквадору та Марокко. Щоб уникнути ризику посилення травми на цьому відповідальному етапі сезону, медичні штаби збірної та Арсенала ухвалили спільне рішення відправити гравця назад до Лондона для поглибленого медичного обстеження.

Через це Інкап'є не брав участі в тренуванні збірної у передмісті Мадрида і не поїде з командою Себастьяна Беккачече до Ейндговена на наступний спаринг проти збірної Нідерландів. Разом з ним табір еквадорців покинув і Деніл Кастільйо.

Для Арсенала» ця новина є вкрай тривожною. Інкап'є став ключовим елементом оборони лондонців після свого переходу до АПЛ. Його тактична гнучкість і здатність надійно зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі захисту, роблять його вкрай важливим активом для Мікеля Артети.

Ситуація загострюється тим, що лондонці зараз переживають справжню епідемію травм. Раніше з розташування збірної Англії повернулися Деклан Райс, Букайо Сака та Ноні Мадуеке, а Габріел Магальяйнс і Вільям Саліба були змушені відкликати свої заявки зі збірних Бразилії та Франції відповідно.

Наразі клуб очікує на результати медичних тестів, щоб зрозуміти терміни відновлення еквадорця. У канонірів попереду вирішальна частина сезону: вже наступного тижня команда зіграє у чвертьфіналі Кубка Англії проти Саутгемптона, після чого вирушить у гості до лісабонського Спортинга в рамках Ліги чемпіонів.