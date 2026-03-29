Француз підтримав свого наставника.

Захисник лондонського Челсі Мало Гюсто висловився про головного тренера "синіх" Ліама Росеньйора. Його слова наводить Sky.

"Я вважаю Росеньйора топ-тренером, я бачив, що багато хто його критикував. Не зовсім розумію, чому його так багато критикують. Я практично щоденно працюю з ним з того часу, як він прийшов до Челсі. Думаю, що він, перш за все, видатна особистість та топ-тренер, і, як ви сказали, він молодий. Має великі перспективи, але якщо він став тренером Челсі, то лише тому, що має талант.

Як я вже казав, ми як команда повинні вірити в нього, вірити в те, як ми граємо, дотримуватися нашого плану – подивимося, що з цього вийде. Він хороша людина, дуже чесна і проста, ви можете бачити, що вона дійсно захоплена. Він хоче розділити з нами свою пристрасть до футболу, і я відчуваю, що хочу грати за нього, хочу показувати себе з найкращого боку, коли він мене випускає.

У середині сезону, коли звільнили Енцо Мареску, нам було тяжко. Прихід нового тренера – це великі зміни для команди, і, щиро кажучи, всі були здивовані. Але у футболі таке трапляється, тож нам довелося адаптуватися. Ми намагалися зробити це перед перервою на матчі збірних, ці кілька тижнів були важкими з погляду результатів, бо вони були не такими, як ми очікували.

Складно міняти систему, коли ви починаєте розуміти одне, а потім відразу ж переходите до іншого, і для нас це, можливо, трохи складніше, тому що у нас трохи менше досвіду. Багато хто з нас молодий, але у нас є навички, щоб впоратися з цим, ми просто повинні довіряти процесу і робити все, щоб Челсі опинився там, де має бути", – сказав Гюсто.