Англієць може змінити АПЛ на Бундеслігу.
Джош Ачімпонг, Getty Images
29 березня 2026, 13:22
Захисник лондонського Челсі Джош Ачімпонг може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного англійця зацікавлена мюнхенська Баварія, яка активно стежить за футболістом і незабаром має намір розпочати переговори про можливий трансфер.
У той же час, Челсі хоче підписати захисника Феєнорда Гівайро Ріда, що може зіграти на руку німецькому клубу.
Нинішнього сезону Ачимпонг провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі.
