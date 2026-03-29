Німеччина

Англієць може змінити АПЛ на Бундеслігу.

Захисник лондонського Челсі Джош Ачімпонг може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного англійця зацікавлена ​​мюнхенська Баварія, яка активно стежить за футболістом і незабаром має намір розпочати переговори про можливий трансфер.

У той же час, Челсі хоче підписати захисника Феєнорда Гівайро Ріда, що може зіграти на руку німецькому клубу.

Нинішнього сезону Ачимпонг провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що ексталант Челсі завершив карʼєру в 28 років.