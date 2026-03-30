Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійці востаннє грали на Мундіалі у 2014 році.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси збірної Італії вийти на чемпіонат світу-2026.

"Бажаю Гаттузо удачі та сподіваюся, що ми побачимось на чемпіонаті світу. Я на 100% впевнений, що вони вийдуть на чемпіонат світу. Або, скажімо, на 95%, а решту вирішить доля.

Безперечно одне — на чемпіонаті світу Італію чекає відносно легка група, де Швейцарія є єдиним справді сильним суперником", — заявив Анчелотті.

31 березня відбудеться матч фіналу раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу — 2026 у європейській групі, в якому зустрінуться збірні Боснії і Герцеговини та Італії.