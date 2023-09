Стало відомо, який стадіон прийматиме номінально домашню гру збірної Україні проти Північної Македонії у рамках групового етапу відбору на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Два наступні поєдинки збірної України відбудуться у жовтні. 14-го числа, о 16:00, у рамках 6-го туру групового етапу відбору "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією у Празі, на стадіоні місцевої Спарти, який може вмістити близько 19 тисяч глядачів.

