Столиця Чехії прийматиме наступну гру збірної України.
epet Арена, фото Спарта
19 вересня 2023, 09:19
Стало відомо, який стадіон прийматиме номінально домашню гру збірної Україні проти Північної Македонії у рамках групового етапу відбору на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Два наступні поєдинки збірної України відбудуться у жовтні. 14-го числа, о 16:00, у рамках 6-го туру групового етапу відбору "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією у Празі, на стадіоні місцевої Спарти, який може вмістити близько 19 тисяч глядачів.
Нагадаємо, у жовтні українська збірна також зіграє на виїзді проти Мальти. Матч відбудеться 17-го числа і розпочнеться о 22:00.